La partita di sabato sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Milan e Napoli è ricca di contenuti, a prescindere dalle lotte Champions e scudetto che coinvolgono le due squadre: il ritorno per la prima volta dopo 19 anni di Carlo Ancelotti a San Siro per sfidare la squadra dove ha lasciato il cuore, il ritorno di Kalidou Koulibaly a Milano esattamente un mese dopo gli incresciosi fatti del match contro l'Inter ma soprattutto un nuovo capitolo della sfida infinita tra l'attaccante partenopeo Arkadiusz Milik e il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma.



MILIK, DALL'OCCASIONE SCUDETTO FALLITA AL MAGIC MOMENT - Sono trascorsi più di nove mesi da quella partita dello scorso 15 aprile quando, a pochi minuti dalla fine, il polacco a tu per tu con l'italiano si fece neutralizzare una clamorosa azione da gol, condannando gli azzurri allo 0-0 finale: quel risultato frenò definitivamente le ambizioni scudetto della formazione allenata da Maurizio Sarri. Oggi Milik sta vivendo un momento magico: 12 gol in 22 presenze in campionato, è diventato l'unico insostituibile nell'attacco di Ancelotti, mettendo in secondo piano l'attacco dei "piccoletti" composto da Insigne, Mertens e Callejon. Il polacco segna in tutti i modi: di testa, su punizione, al volo. Ora gli resta solamente il tabù Donnarumma da abbattere, per riscattare l'occasione fallita l'anno scorso. ANCELOTTI NON PUO' SBAGLIARE, ALTRIMENTI LA JUVE... - Nè Milan nè Napoli possono sbagliare: il club rossonero deve vincere per restare quarto e continuare a guidare il treno Champions, mentre gli azzurri non possono fallire per restare in scia all'inarrestabile Juventus, che sta vincendo tutte le partite: Ancelotti sa che se dovesse perdere punti a San Siro e aumentare il distacco di nove punti che c'è ora tra le due compagini, vincere lo scudetto in questa stagione diventerebbe un sogno irrealizzabile. Le ultime due trasferte sono state decise proprio da Milik, ma segnare al Donnarumma degli ultimi tempi è un'impresa non facile, come testimoniato dai recenti "miracoli" del numero 99 rossonero: sabato sera i due si sfideranno a duello, come nel vecchio West. Chi la spunterà questa volta?



