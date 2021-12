, vicesindaco di(provincia di Novara), si è reso protagonista di un commento infelice su Twitter. Il messaggio incriminato riguardai e il gol annullato ai rossoneri nel finale:Lo stesso vicesindaco ha poi cancellato il tweet scrivendo diversi messaggi di scuse. Ha cercato anche di chiarire il suo pensiero rilasciando un intervista a Radio Punto Nuovo:"Il tweet, che poi ho rimosso, è stato scritto a caldo, da tifoso incavolato per come era finita la partita. Mi sono reso conto di aver utilizzato una terminologia non appropriata. Ragionandoci su ho rimosso il post facendo le mie scuse.l’intento era fare una battuta. Non era mia intenzione offendere o fare qualche allusione. Dal punto di vista sportivo non sta a me dire di favoreggiamenti o meno, ma da milanista ero veramente incavolato.Sul fallo precedente, invece, è diverso, anche se l’arbitro ha annullato non per quell’irregolarità. Siamo un’amministrazione di centro-destra, non sono leghista. In quel post ho utilizzato il termine sbagliato, ma non ha nessun intento o connotazione discriminatoria. Se non fossi stato convinto non avrei riconosciuto l’errore. Non sarebbe una cosa nelle mie corde perché ho anche origini del sud. Da tifoso mi sono fatto prendere dalla situazione. Sfogliatella o bagna cauda? 10-0 per la sfogliatella. Parlando della partita non mi sono piaciute entrambe, viste anche le assenze. Da tifoso del Milan ho qualcosa da rimproverare. L’Inter in questo momento è quella che gioca meglio, anche rispetto all’Atalanta e merita il primo posto.Lui è tifoso della Juventus. La gente per strada non mi ha detto nulla. Ho fatto due chiacchiere con il maresciallo della stazione, che è napoletano e mi ha preso in giro per il risultato”.