Milan, Napoli, Juventus: ecco perchè David è ancora un affare. La verità sull'incontro con l'agente

Una prima parte di stagione opaca: sembrava in crisi. Sembrava che le numerose voci di mercato sul suo conto avessero offuscato il suo talento, ne avessero pregiudicato le potenzialità. E invece le sole quattro reti tra tutte le competizioni da agosto a fine novembre sono ormai un lontano ricordo per Jonathan David, attaccante classe 2000 di proprietà del Lille, che è tornato a viaggiare a una media incredibile di gol nel corso dell’ultimo periodo. Il periodo di digiuno fa parte del passato, ora David è tornato di moda per alcuni top club italiani che, da circa un anno, ne seguono con attenzione l’evoluzione, non solo dal punto di vista contrattuale, ma anche e soprattutto prestazionale.

Il motivo per il quale David resti una scelta sul taccuino della Serie A è da contestualizzare in alcuni dati che ne mettono a fuoco le performance. Qualche mese fa, il tecnico del Lille Fonseca aveva chiaramente lasciato intendere come il digiuni di David fosse un problema di squadra, non del singolo: “. Ora la squadra francese, dopo un avvio di campionato complesso, si sta giocando l’accesso alla prossima edizione della Champions League (la prima con il nuovo format), data la quarta posizione che occupa momentaneamente in Ligue 1.

Ed ecco, dunque, le 14 reti siglate in campionato da fine novembre a oggi (16 complessive, secondo solo a Mbappé in Ligue 1), con un bottino che viene rimpolpato anche dai gol messi a segno tra Coupe de France e Conference League, che portano il canadese a 23 reti e 7 assist in 39 presenze stagionali., concluso con 26 reti e 4 assist in 40 incontri disputati, e anzi abbia la possibilità di superare questa sua miglior stagione, grazie a un rush finale che lo vede impegnato in Europa e in Francia.(dato in perfetta simbiosi con la precedente annata).Non è un caso, dunque, che glie xG (expecetd Goals) siano cresciti sino a un dato pari a 15.55 in campionato. Ma oltre alla fase realizzativa,. Dati che dimostrano una crescita costante, equilibrata, che va di pari passo a quanto mostrato l’ultimo anno.

Dati, statistiche, è vero, ma che dimostrano le motivazioni che portano i club di Serie A a ritenere David un obiettivo concreto. È inutile negarlo, infatti: le voci di mercato attorno a lui, visto quel contratto in scadenza 30 giugno 2025, non fanno che diventare sempre più insistenti.. Nessuno sconto, dunque. Chiunque vorrà trattare David, anche nel suo ultimo anno di contratto, dovrà sborsare una cifra importante.

, ma Moncada e D’Ottavio, insieme a Zlatan Ibrahimovic, stanno visionando anche altre piste come Gyokeres, Gimenez, Sesko e, soprattutto, Joshua Zirkzee. Ma l’ipotesi meneghina non è da scartare, visto il contratto in scadenza e il basso ingaggio percepito in Francia da David (si parla di 1.68 milioni lordi a stagione). Ma i rossoneri non sono l’unica squadra a pensare al canadese.(è un pallino di Ausilio)(arrivato a parametro zero dal ‘Gladbach in estate),(in partenza in estate). Gli ottimi rapporti dei rossoneri e dei partenopei con il Lille – leggasi affari Leao e Osimhen – possono facilitare l’affare.

Lo stesso agente ieri sera, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto di una nota via milanese del centro. La sua presenza può favorire l’incontro con una di queste società che seguono il centravanti del Lille, ma, secondo quanto risulta a Calciomercato.com,