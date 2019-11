Prosegue oggi il 13esimo turno di Serie A con Milan-Napoli, sfida tra due squadre malate a San Siro: di seguito gli episodi da moviola della giornata, analizzati da Calciomercato.com. ​Dirige la gara Orsato, coadiuvato da Giallatini e Mondin. Quarto uomo Massa. Mentre al Var c'è Irrati, assistito da Tolfo.



90' Giallo per Conti: trattenuta del terzino del Milan ai danni di Younes, Orsato tira fuori il giallo.



72' Ammonito Theo Hernandez: trattenuta su Maksimovic per evitare il contropiede. Giallo che ci sta.



69' - Ammonito Elmas per simulazione. Il Milan perde palla con Biglia, ripartenza del Napoli: servito in profondità, Elmas si allunga il pallone, Donnarumma fa un uscita bassa, ritrae le mani e il 12 dei partenopei cade. Giusta l'ammonizione per simulazione.