Milan-Napoli, atto secondo. Dopo lo 0-0 nell'anticipo di sabato in campionato, domani sera sempre a San Siro va in scena la sfida secca valida per i quarti di finale in Coppa Italia. Gattuso lancia Piatek titolare al posto di Cutrone come punta centrale del tridente d'attacco. Dall'altra parte in mezzo al campo Ancelotti ritrova Allan, escluso dai convocati nell'ultima partita al termine di una settimana tribolata per via della trattativa di mercato non andata in porto col PSG.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Napoli (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

MILAN: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

NAPOLI: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.