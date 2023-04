Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza, Milan e Napoli si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). In campionato hanno vinto Spalletti la sfida di andata, 2-1 a Milano, Pioli quella di ritorno, 4-0 al Maradona.Fin qui sono stati 17 gli scontri tra formazioni italiane nelle competizioni europee, con ben sette finali e tre semifinali. Milan e Napoli, però, non si sono mai affrontate, con il Diavolo che negli euroderby ha perso solo una volta (4V, 4N), mentre gli azzurri hanno registrato una vittoria e una sconfitta.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.