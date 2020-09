"AC Milan e Yabo Sports hanno firmato oggi un nuovo accordo di partnership a lungo termine che vedrà Yabo Sports diventare Official Regional Partner dell'AC Milan in tutta l'Asia a partire dalla stagione 2020/2021. Negli ultimi anni, Yabo Sports, leader di mercato nei servizi di gioco interattivo in Asia, ha rafforzato la sua posizione, sviluppando funzionalità di gioco avanzate e affidabilità per costruire su una reputazione già ben rispettata nella regione. Questa partnership è un altro passo del Milan per rafforzare la propria presenza sulla scena mondiale, ma in particolare in Asia, la seconda casa rossonera. Gli obiettivi condivisi di innovazione di AC Milan e Yabo Sports e lo sviluppo di esperienze coinvolgenti e interattive per i fan creano una partnership davvero complementare. AC Milan e Yabo Sports si uniranno per esplorare nuovi modi per avvicinare il club e i suoi fan a partire dal Digital Summer Tour di AC Milan. Da oggi, Yabo Sports diventa l'ultimo partner ad entrare a far parte del fan village virtuale del Club offrendo esperienze uniche ed esclusive per coinvolgere i nostri fan cinesi"."Siamo lieti di collaborare con Yabo Sports, che senza dubbio ci aiuterà a far crescere il nostro marchio e a connetterci con i nostri milioni di fan rossoneri in tutta la regione asiatica. Offrire partnership localizzate ad alte prestazioni che si concentrano su obiettivi di business condivisi è un aspetto fondamentale della nostra strategia di partnership ", ha dichiarato il Chief Revenue Officer di AC Milan Casper Stylsvig. Inoltre, David Lee, Chief Marketing Officer di Yabo Sports, è molto entusiasta di questa partnership: "Siamo molto entusiasti di unirci all'AC Milan, un club con la seconda fanbase in Cina. Per i prossimi tre anni, non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il Milan per offrire esperienze di intrattenimento sportivo incredibilmente creative per i nostri fan in Asia e oltre".