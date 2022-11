C’è quello del tifoso, che vede il Napoli pericolosamente in fuga, teme di chiudere la prima parte di stagione all’altezza delle vituperate e già battute Juventus e Inter, e si chiede se a gennaio arriverà o no qualche giocatore per fare più forte la squadra e provare a rivincere lo scudetto,E poi c’è quello della proprietà (meglio restare vaghi coi nomi) che festeggia l’approdo agli ottavi di Champions come una vittoria (sono soldi),e poco si preoccupa se finora non sono stati utili alla causa di Pioli.per giocare la Champions e restare nel circolo virtuoso e ricco del calcio europeo. Gli ultimi 10 giorni hanno prodotto effetti devastanti sulla classifica rossonera: 4 punti in 3 partite fra Torino, Spezia e Cremonese, 5 punti in meno di Napoli e Juventus, che hanno sempre vinto, persino 1 in meno dell’Inter, che pure ha perso contro la i bianconeri. Resta una partita, sulla carta difficile per tutti, anche per il Napoli che sfida in casa l’Udinese.Però esiste l’aritmetica possibilità che la Juventus - per 3 mesi criticata da tutti, noi per primi – finisca addirittura davanti al Milan, che nello scontro diretto di inizio ottobre aveva vinto con merito largo.Vogliamo dire che la qualificazione agli ottavi di Champions era dovuta, visto il livello del girone, di certo il più semplice fra quello delle 4 italiane? Vogliamo dirlo che oggi la squadra è meno forte, meno bella, meno tutto rispetto a quando fra marzo e maggio volava incontro allo scudetto?Gl’infortuni hanno fatto il resto: giocare per due mesi col portiere di riserva, per non citarne che uno, non sarebbe stato semplice per nessuno. Pioli che certo non è esente da responsabilità,Inutile scendere qui in analisi tattiche, così come è inutile sorridere di fronte a chi aspetta il ritorno del 41enne Ibrahimovic per offrire una valida alternativa in attacco al 36enne Giroud. Si fa prima a dire che nel caso si è fatto qualche errore di mercato e programmazione, perché sbagliano anche quelli bravi (ma che Origi fosse… Origi si sapeva anche a marzo, quando è stato bloccato).43 anni, che per assumere il ruolo si dimetterà da quello di responsabile degl’investimenti del fondo Elliott, per cui ha lavorato 12 anni, come a provare a tutti una volta di più che RedBird è cosa diversa da Elliott. Nessuna sorpresa, dal momento del passaggio di proprietà sapevamo e scrivevamo chi sarebbe stato il sostituto di Ivan Gazidis, che esce dall’operazione Milan con la buonuscita di circa 20 milioni, frutto proprio della cessione.Non cambiano nemmeno gli obiettivi e se il tifoso vorrebbe subito la seconda stella, alla nuova proprietà come alla vecchia bastererebbe finire fra e prime 4 per dire di aver centrato l’obiettivo. E meglio ancora se nel frattempo gl’investimenti cominciano a fruttare (perciò dei contratti di Leao e Bennacer parleremo un’altra volta).