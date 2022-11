era oltre l’ultimo difensore dello Spezia.Il pestone di Tomori a Nzola che vanifica la prodezza di Tonali. E poi ilche sarebbe fallo da rigore e invece vale fallo contro la Juve e gol annullato. Istantanee dell’ultimo week-end, per non citare che le più immediate e significative.Cinque anni fa, all’introduzione, ci hanno spiegatoL’una coadiuva l’altro, ma è l’uomo che decide e se la macchina “vede” sempre allo stesso modo, l’uomo continuerà a vedere con la propria testa, a decidere sulla propria impressione.L’ultima parola dovrebbe essere dell’arbitro in campo, ma non è sempre così e sul gol annullato a Danilo, ha deciso l’arbitro dalla sala Var di Lissone, Di Paolo, visto che Doveri non ha ritenuto necessario andare davanti al monitor, fidandosi del collega “komeinista” (mano uguale rigore, sempre).Dal Var non si tornerà più indietro, questo è chiaroMa sul regolamento molto si può fare. C’è stato un tempo non molto lontano, in cui era fuorigioco quando c’era “luce” fra le due figure. Perché non tornare a quella regola? Che vantaggio dà avere una spalla oltre il penultimo difendente o la punta di un piede? Dov’è la certezza matematica che il naso di Theo fosse in posizione regolare proprio nell’istante in cui Bennacer calcia il pallone e non un frame prima o un frame dopo? Tornare alla “luce”, oggi che c’è la tecnologica, cancellerebbe davvero ogni dubbio edove incide ancora troppo la casualità.E il tocco di mano?? È stata una scelta per ridurre la discrezionalità ed evitare gli errori ma la conseguenza è che tolta la prima, i secondi sono rimasti,Impensabile e impossibile giocare a pallone solo con le mani attaccate al corpo. Il Var si può interpretare, come ha dimostrato l’arbitro di Bayern-Inter, che non ha giudicato da rigore una “parata” di Mané per proteggersi il volto.: avesse avuto le braccia davanti allo stomaco, nessuno avrebbe reclamato il rigore, davanti al viso è stato vissuto come un errore.E ancora:Perché non è previsto dal protocollo. Ma se da quell’angolo che non c’è nasce un gol che poi c’è e conta, non è la stessa situazione di un fallo non visto 40 secondi prima di un gol e poi “fischiato” dall’arbitro di Lissone?ma non è riuscito a ridurre le polemiche, che paradossalmente sono più rumorose di prima, proprio perché adesso abbiamo la “moviola” per rivedere quanto successo. Come possiamo accettare che Dimarco resti in campo dopo che il fallo su Bonaventura è stato rivisto al monitor? Il gol di Milik alla Salernitana era valido, il centravanti ha saltato una partita per squalifica, ma quei 2 punti ottenuti in campo chi glieli ridà alla Juventus?@GianniVisnadi