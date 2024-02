Milan, nessun problema per Leão: ci sarà contro Rennes e Atalanta

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello all’indomani della brutta sconfitta patita all’U-Power Stadium per mano del Monza. Sul report fornito dal sito ufficiale del club rossonero si legge: “Lavoro di scarico in palestra per i partenti di ieri sera; in campo gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare e una serie di lavori sulla forza. L'allenamento è proseguito sul campo centrale dove il gruppo ha svolto una sessione di lavoro atletico”. Domani Pioli dirigerà una seduta di allenamento al pomeriggio.



LEAO NON PREOCCUPA - Rafa Leão non è riuscito a dare il suo solito contributo nel derby lombardo contro il Monza perché ancora condizionato dal problema al polpaccio accusato nella sfiga contro il Rennes. Lo stesso Stefano Pioli ha sottolineato come sia stata una scelta del portoghese quella di iniziare la partita in panchina. Il numero 10 rossonero però sta meglio e si allenerà con la squadra a pieno regime già da domani. Il Milan ha bisogno di Leão e Leão vuole aiutare il Milan, contro Rennes ed Atalanta Rafa sarà a disposizione dell’allenatore.