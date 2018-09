Cinque punti nelle prime quattro partite di campionato. Il Milan non partiva peggio dalla stagione 2013/2014, quando il misero bottino fu di 4 punti. I rossoneri non possono permettersi un'altra annata ai margini: sarebbe la sesta consecutiva e, soprattutto, comincerebbe nel peggiore dei modi la nuova era targata Elliott. Insomma, occorre invertire la rotta e anche presto.



Infatti Leonardo ha messo fretta a Gattuso: "Non possiamo permetterci di aspettare, dobbiamo dare un segnale nelle prossime partite". Il messaggio è chiaro, inequivocabile, ma non deve essere interpretato come un ultimatum secondo il Corriere dello Sport. Il dirigente brasiliano, infatti, ha anche precisato che "il progetto è a lungo termine e ne fa parte anche l’allenatore".



D’altro canto, però, il calendario offre un’occasione che davvero non può e non deve essere mancata. Il Diavolo, infatti, nelle prossime 3 giornate affronterà in sequenza Empoli, Sassuolo e Chievo: 2 trasferte consecutive, in Toscana e a Reggio Emilia, prima dei veronesi da ricevere a San Siro. Superfluo sottolineare che è obbligatorio fare bottino pieno. Solo con 9 punti, infatti, Higuain e soci potrebbe issarsi in classifica (da ricordare che c’è sempre la gara con il Genoa da recuperare il 31 ottobre), chiudendo alla grande il filotto prima della sosta, per poi arrivare lanciati al derby con l’Inter alla ripresa.