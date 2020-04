Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Come scrive la Gazzetta dello Sport, quando tornerà a Milano per riprendere gli allenamenti, ci sarà il fatidico incontro con Ivan Gazidis, dove si farà chiarezza su quello che sarà il destino dello svedese. Per il momento, Ibrahimovic, non ha ricevuto alcuna offerta e tutto verrà deciso al termine del campionato.