Milan, nessuno come Pulisic negli ultimi 10 anni

Un impatto incredibile da parte di Christian Pulisic nell’ambiente Milan. Una stagione da vero protagonista della formazione di Stefano Pioli e vissuto con un rendimento ad altissimi livelli, come mai mostrato sino a ora in carriera. Con la rete siglata contro l’Empoli, infatti, l’americano è a un solo gol dal battere il suo record personale in termini di reti fatte. Era la stagione 19/20 e con il Chelsea ne mise a segno 11 (9 in campionato, 1 in Champions League ed 1 in FA Cup). Ci sono ancora 10 giornate per battere il suo record personale, ma intanto Pulisic è già il miglior esterno destro negli ultimi 10 anni di Milan.



