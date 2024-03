Milan, Pulisic: 'Qui mi sento molto bene. L'episodio con la Lazio? Non ho visto niente dietro di me'

Il Milan vince di misura con l'Empoli nella 28esima giornata di Serie A e lo fa grazie a un gol di Christian Pulisic. Miglior momento nella carriera dello statunitense, che ha preso parte a 14 gol (8 reti e 6 assist) nel campionato 2023/24, più che in qualsiasi altra sua stagione nei maggiori cinque campionati europei.



Al termine della partita di San Siro, Pulisic è intervenuto a DAZN: "E' una bella sensazione: i tre punti, un gol un po’ fortunato ma alla fine ci portiamo a casa la vittoria e siamo contenti".



SI SENTE IL MIGLIOR PULISIC IN CARRIERA? - "Mi sento in grande forma, è tra le migliori stagioni nella mia carriera. Tutti mi danno grande fiducia, staff, allenatore, compagni, tifosi, città".



L'EPISODIO CON PELLEGRINI IN LAZIO-MILAN - "Non ho visto niente dietro di me, ho semplicemente continuato a giocare finché la situazione non è andata un po’ fuori controllo. Non avevo intenzione di fare nulla del genere. Chi mi conosce bene lo sa. Gli altri possono dire cosa vogliono, ma non ho nulla contro la Lazio".



L'EUROPA LEAGUE CONTRO LO SLAVIA PRAGA - "Abbiamo grande qualità in avanti, ma possiamo difendere molto meglio, soprattutto sui calci piazzati. Solo in questo modo possiamo arrivare ai quarti".