Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



"A fine anno dovrà resettarsi: ora è in un tunnel, appesantito, perso, in difficoltà. Vada in vacanza e poi vediamo. Se avrei tenuto Ibrahimovic in lista Champions? L’ho incontrato a Miami, allenato e motivatissimo. Dal punto di vista mentale è impressionante. Avrebbe fatto comodo, ma dirlo ora è facile. Tempo fa la situazione era meno chiara".