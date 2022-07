Niente amichevole contro il Copenhagen per Charles De Ketelaere. Il 21enne trequartista belga, primo obiettivo di mercato del Milan, non è sceso in campo nei 120 minuti disputati dal Bruges a Wageningen, in Olanda, contro il club danese, nel match perso per 4-2 ai supplementari.



SCELTA TECNICA O INDIZIO DI MERCATO? - Da chiarire se il belga non fosse al meglio fisicamente o se sia trattato di una scelta tecnica, magari per preservare il giocatore nella trattativa. In Belgio scrivono che si tratterebbe di una decisione presa in accordo con la società in ottica mercato, a causa proprio dell'interessamento concreto da parte del Milan. In campo invece Noa Lang, in passato accostato ai rossoneri.