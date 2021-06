Sembrava vicino al Brescia, carta per sbloccare lo sconto per Sandro Tonali. E invece no, Marco Brescianini, centrocampista classe 2000, rientrato al Milan dopo una stagione alla Virtus Entella, dove ha messo insieme 2 gol e 2 assist in 31 presenze, sarà un nuovo giocatore del Monza. Mancino, sulla scia di Pobega, alla prima stagione lontano dalla casa base ha mostrato le sue qualità, nonostante una stagione difficile per i biancazzurri. E infatti i brianzoli hanno deciso di puntare su di lui.



PROSSIMAMENTE VISITE - Giovedì sono in programma le visite mediche per Marco Brescianini, che proseguirà nel suo percorso di crescita, un upgrade all'interno dello stesso campionato, in una squadra giovane e che ha voglia di essere ancora più protagonista dopo un promozione in Serie A sfumata. Altro prestito per continuare la sua maturazione. Sulla scia di Pobega. Con buona pace del Brescia.