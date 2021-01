Sfumano con l'allenamento mattutino svoltosi a Milanello le residue e remote speranze di Stefano Pioli di recuperare Zlatan Ibrahimovic per il big match di domani sera contro la Juventus. Il campione svedese, ai box dal lontano 22 novembre, ha svolto lavoro personalizzato anche quest'oggi, alla pari degli altri indisponibili, Gabbia, Bennacer e Saelemaekers.



In vista della sfida di domani, Pioli ritroverà dal primo minuto Theo Hernandez, che ha scontato a Benevento il turno di squalifica, ma dovrà rinunciare per lo stesso motivo a Tonali. Sarà dunque Krunic ad affiancare Kessie in mediana, mentre nella linea dei trequartisti Castillejo è favorito su Diaz per occupare il ruolo di esterno destro.