"Nell'ambito della revisione della situazione dei club per la stagione sportiva 2022-2023, la Commissione di controllo dei club professionistici ha adottato le seguenti decisioni ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento DNCG:



LOSC LILLE: Nessuna azione intrapresa contro il club dal DNCG".



Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dall'organo che si occupa dei conti del club professionistici francesi, che ha di fatto approvato la linea proposta dal presidente dei Dogues Letang in merito alla gestione dei colpi in uscita: una buona notizia, di conseguenza, anche per il Milan, che adesso può muoversi liberamente con i francesi per la chiusura degli affari Botman e Sanches.



LE SITUAZIONI - Quello per il portoghese, come vi abbiamo raccontato, è un affare ormai virtualmente concluso a 18 milioni, mentre il ragazzo percepirà un ingaggio da 3,2 milioni di euro più bonus. Per Botman c'è una forte concorrenza da parte del Newcastle e delle valutazioni in corso da parte del Milan su una cifra superiore ai 30 milioni bonus compresi da pagare per il cartellino: il Lille sta provando ad alzare il prezzo, ma gli inglesi non sembrano voler stare al gioco, consapevoli del fatto che il difensore ha un accordo personale con i rossoneri.