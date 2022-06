Il calciomercato rossonero deve decollare: il primo passo ovviamente sono i rinnovi di Maldini e Massara, che dovrebbero essere finalmente vicini. Serve alzare l'asticella e per questo Cardinale dovrà fidarsi ciecamente della squadra mercato. Il che non significa dare carta bianca, ma fornire loro le risorse necessarie per costruire una squadra ancora più forte.







Oltre al difensore e al centrocampista, che sarà Renato Sanches, servono trequartista ed esterno in grado di portare una quota gol e assist di primo livello. Origi come sappiamo è già stato preso. Bisogna investire, che non significa buttare soldi, ma spendere con l'idea di trarre poi benefici, anche economico-finanziari. Se hai una squadra più forte e competitiva, evidentemente vale di più e può attrarre anche più sponsor e guadagni: insomma il gioco vale la candela.



Questo è il primo biglietto da visita che deve presentare RedBird. Ma ce n'è un altro, che sarebbe apprezzatissimo e cioè un nuovo stadio tutto rossonero. Non più da dividere coi cugini: una casa milanista 365 giorni all'anno, da vivere 7 giorni su 7 e non soltanto quando c'è l'evento sportivo. La speranza è che il Milan si possa staccare dall'Inter e realizzare magari a Sesto San Giovanni il proprio impianto che rappresenterebbe nel migliore dei modi il concetto di casa.