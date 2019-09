La dirigenza del Milan dice no all'aumento per Gigio Donnarumma. E La Gazzetta ha spiegato il motivo: "Per il club a Donnarumma è già riconosciuto uno stipendio da top player e prolungherà volentieri se Gigio e il suo staff accetteranno di guadagnare la stessa cifra. E’ invece probabile che Raiola, agente di Gigio esperto in affari di un certo livello, chieda un aumento per convincere il giocatore a legarsi al Milan più a lungo, felice di rinunciare alle ricche offerte di altri club".