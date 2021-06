. Il restyling offensivo dei rossoneri in veste Champions League, però, non si fermerà al francese: l'idea è individuare un esterno destro in grado di saltare uomo, creare superiorità numerica e, soprattutto, incidere concretamente con gol e assist.. Troppo pochi se si calcola che il dato è la somma delle statistiche di Calhanoglu (4 gol e 10 assist), Brahim Diaz (4 e 4), Hauge (2 gol), Saelemaekers (2 e 5) e Castillejo (1 e 1).L'idea, intrigante e sempre più viva, porta dritta in Francia e ad, centrocampista del Tolosa 2000.. La volontà del giocatore, però, è quella di restare a Milano per il terzo anno, nonostante le gerarchie di Pioli, al momento, non lo premino con la maglia da titolare. La conferma è nei numeri dello scorso: 43 presenze (di cui 13 in Europa League), solo 9 presenze da titolare in campionato.Per un ritorno in patria ancora tutto da valutare...