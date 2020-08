Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro andato in scena oggi a Milano, a cena, tra i direttori sportivi di Milan e Torino Massara e Vignati per provare a raggiungere un'intesa definitiva per il trasferimento del terzino rossonero Ricardo Rodriguez in granata. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, ci sarebbe ancora una leggera distanza - di circa 1 milione di euro - tra la richiesta economica del Milan e l'offerta messa sul piatto dalla controparte.



Ricardo Rodriguez, reduce da un prestito semestrale al PSV Eindhoven, è legato al club di Via Aldo Rossi fino a giugno 2021 ma non rientra nei piani di Pioli. E' al contrario una delle richieste del neo-tecnico del Torino Marco Giampaolo, ufficializzato nei giorni scorsi. Servirà dunque un nuovo summit nei prossimi giorni per sbloccare definitivamente l'operazione, mentre per domani è previsto un vertice tra Vagnati e l'agente del nazionale svizzero.