infliggendo una sconfitta pesantissima per le ambizioni da scudetto dei rossoneri. Lo 0 a 2 a favore degli uomini di Tudor dopo un primo tempo da incubo dei padroni di casa non sembrava lasciare spazio a rimonte eroiche.La penuria di alternative in panchina rendeva ancora più improbabili i sogni di rimonta e di certo uomini comenon confortavano i tifosi giá preparati a una serataccia. Con il rischio di inaugurare un ciclo di partite tutt’altro che roseo.E inveceA dire il vero tutta la squadra è entrata in campo con uno spirito diverso, a partire da Bennacer e Kessié, il cui grave errore aveva determinato il vantaggio scaligero. Per finire con la difesa, troppo distratta nel primo tempo e conche ha dato inizio alla “remuntada”., sperando che sia di buon auspicio dato che sará sicuramente lui a guidare l’attacco martedì al "Dragao". E così, che sembrava desaparecido,, appena entrato in campo per mettere paura a una squadra che stava già vacillando.Alla fine, il Milan si è portato a casa meritatatamente i tre punti e altrettanto meritatamente ha potuto vivere una notte in testa alla classifica.Di fronte a reiterate imprese come questa,pur riconoscendo due cose. La prima è che non sempre si riescono a ribaltare gare di questo tipo, soprattutto quando non ci sono avversari “morbidi” come il Verona di Tudor. Quindi bisogna andare a 200 km orari fin dal fischio d’inzio. La seconda è cheE il fatto che in un modo o nell’altro riesca sempre a sopperire alle mancanze non significa che ci si possa permettere di perdere uno o due giocatori a partita. Di certo serate come quella vissuta contro i gialloblù contribuiscono ad accrescere la fiducia del gruppo e aiutano a pensare che nulla è impossibile. Tantomeno provare a vincere lo scudetto e tentare di rimontare anche nel girone di Champions League.