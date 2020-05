E’ un profilo che il Milan continua a seguire. Trattativa non c’è, ma il gradimento sì, eccome, oltre a qualche contatto con l'entourage. Kristoffer Ajer ha stregato gli scout rossoneri: gigante norvegese, 22 anni compiuti da poco più di un mese, punto di forza del Celtic, è pronto a lasciare la Scozia per tentare il grande salto. I meneghini ci sono, ma la concorrenza è altissima.



AL FIANCO DI ROMAGNOLI - Mateo Musacchio è in partenza, e ha estimatori in Liga, Simon Kjaer non è ancora sicuro della sua permanenza, e vede nell’ex Kilmarnock l’ideale compagno di reparto di Alessio Romagnoli. Seguito sia in Scottish Premier League che in Europa, Ajer, che vanta anche 14 presenze con la nazionale norvegese, ha convinto tutti. Compresi altri club.



CONCORRENZA - Il Leicester il club che si è mosso con più decisione, con le Foxes che hanno in Brendan Rodgers un fattore che può rivelarsi decisivo, in quanto ha già allenato Ajer in biancoverde. Non solo loro, però, visto che in Spagna insistono con Paris Saint-Germain, City e, addirittura, Real Madrid. Il Milan osserva, le altre ci privano, il Celtic si sfrega le mani: base d’asta 25 milioni di euro.