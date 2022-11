Nuove idee per il futuro. Massara e Maldini sono al lavoro in questi giorni per programmare il mercato di gennaio ma anche quello estivo grazie ai contatti con le più grandi agenzie di procuratori al mondo.che rappresentano i già rossoneri Dest e Kalulu ma puntano a rimpinguare la colonia. Nei recenti confronti è spuntato il nome di Aouar ma non è il solo.I blues sono sempre più intenzionato ad esercitare la clausola per il rinnovo fino al 2025 ma in caso di buona offerta potrebbero valutare una cessione, Maldini ci pensa in vista della prossima stagione.Una freccia sulla corsia di destra che vuole mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili, il Milan può essere la soluzione giusta per il salto di qualità.