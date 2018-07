Leonardoha chiesto la cessione. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri dalle parole del nuovo direttore tecnico del. Il centrale italiano dopo solo un anno (da capitano) sta facendo di tutto per tornare di corsa alla Juventus tanto da valutare anche una riduzione salariale.- Leonardo nella giornata di ieri ha confermato che, per poter soddisfare le richieste di Gattuso con 3 innesti dovrà "incastrare i pezzi del puzzle". Servirà vendere in sostanza e se per l'attacco non piovono offerte ci sono richieste interessanti nel reparto arretrato. Ilcontinua a corteggiare, mentre in Francia danno per certo l'interessamento delperTre possibili uscite, una sola certezza:e da lì dovrà ripartire la difesa rossonera a cui, però, dovrà essere aggiunto almeno un tassello. Per questo secondo la Gazzetta dello Sport, è tornato di moda in casa rossonera il nome di, centrale ex-oggi al. Con il club spagnolo ha un contratto fino al 30 giugno 2021, ma vorrebbe tornare in Italia e sarebbe un profilo perfetto per i rossoneri. Conosce già la Serie A, ha esperienza internazionale e a 29 anni è nel pieno della sua maturazione. Ma per affondare il colpo servirà cedere, aspettando Bonucci.