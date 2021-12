Un difensore centrale per gennaio. L'idea di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di regalare un nuovo rinforzo a Stefano Pioli, un anno dopo aver portato in rossonero Fikayo Tomori. Il solo Romagnoli non basta per sostituire Simon Kjaer, che sarà out fino al termine della stagione, ecco perchè è necessario trovare una soluzione dal mercato. Le prime scelte sono Bremer del Torino e ​Sven Botman del Lille, entrambe costose, entrambe difficili anche per ragioni di obiettivi (il club francese, per esempio, è ancora in corsa in Champions League), ecco perchè in questi giorni si valutano le alternative.



LO SCENARIO - Una di queste è rappresentata da ​Jhon Lucumì, difensore centrale colombiano di piede mancino di proprietà del Genk. Cresciuto nella ​Cantera de Oro del Deportivo Calì (inizialmente giocava attaccante), sbarca in Europa nel 2018 per vestire la maglia del Genk, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. In grado di giocare sia a 4 sia a 3, da terzo di sinistra o da centrale, ha una valutazione superiore ai 25 milioni di euro. Su di lui c'è da tempo il Rennes (che in passato si è visto rifiutare 15 milioni di euro), nelle ultime settimane il suo nome è stato al centro delle attenzioni del Napoli, che cerca l'erede di Manolas, volato in Grecia per vestire la maglia dell'Olympiacos.