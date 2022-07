Blitz Milan in Belgio per provare a sbloccare l'affare Charles De Ketelaere, ma il trequartista non è stato l'unico argomento sul tavolo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, per Maldini e Massara è stata l'occasione di prendere informazioni anche su Noah Mbamba, centrocampista classe 2005 in scadenza con il Bruges nel 2023. Tuttavia, al momento, il giovane talento non è cedibile.