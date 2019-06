Un contratto di due anni: è quanto Il Genoa ha proposto a Cristian Zapata per convincerlo a trasferirsi all'ombra della Lanterna. Nell'incontro avvenuto all'inizio settimana tra l'agente del giocatore e i dirigenti rossoblu, questi ultimi hanno messo sul tavolo una proposta contrattuale che il ragazzo ha promesso di prendere in considerazione ma solo dopo essersi guardato bene intorno.



L'interesse del Grifone per l'ex Udinese deve infatti fare i conti con il gradimento che il difensore colombiano in uscita dal Milan suscita in almeno altri due club di Serie A.



Da tempo il 32enne in scadenza di contratto con i rossoneri è infatti seguito dal neopromosso Brescia che in vista del ritorno nel massimo campionato vorrebbe affidargli la leadership del proprio pacchetto arretrato. Da qualche giorno però su di lui si sta muovendo anche il Bologna, su esplicita richiesta di Sinisa Mihajlovic, già tecnico di Zapata ai tempi della comune militanza a Milanello.



Il genoa, che nei giorni scorsi ha incontrato il procuratore del ragazzo, per il momento aspetta di ufficializzare Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore per capire come muoversi.