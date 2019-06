Potrebbe essere Christian Zapata il prossimo difensore centrale del Genoa.



Il colombiano, che a fine mese si svincolerà dal Milan, potrebbe arrivare sotto la Lanterna per andare a formare una coppia tutta sudamericana con l'argentino Cristian Romero.



Secondo quanto risulta a Calciomercato.com nei giorni scorsi ci sono stati alcuni contatti tra l'entourage del giocatore e la dirigenza ligure, allettata dalla possibilità di inserire nella propria retroguardia un elemento di esperienza a costo zero. Sull'effettiva concretizzazione dell'operazione giocherà però il ruolo decisivo il nome del prossimo allenatore rossoblù. Sarà lui, chiunque esso sia, a dare o meno il via libera sbarco di Zapata a Pegli.