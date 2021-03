In vista della prossima stagione il Milan vuole rifarsi il look sulle fasce. L'obiettivo è quello di reperire sul mercato un profilo di qualità che possa dare il cambio ad Alexis Saelemaekers. Vi avevamo riportato del forte interesse per Jonathan Ikoné, talento del Lille e della nazionale under 21 francese. Il club bretone lo valutaMolto dipenderà dal possibile sconto su una richiesta in questo momento considerata troppo elevata dalla dirigenza rossonera.- Un altro giocatore seguito dall'area scouting del Milan è. Si tratta di un esterno offensivo molto veloce, abile nell'uno contro uno e autore di 3 gol e 3 assist in 22 presenze stagionali in Ligue 1. Il classe 1998 è uno specialista nei calci piazzati, riesce a disegnare delle traiettorie spesso tanto particolari quanto imparabili. L'ultima contro il Nantes ha scomodato paragoni importanti come quello con l'ex Lione Juninho Pernambucano.