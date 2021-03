Mario Mandzukic, nei piani del Milan, doveva essere l'uomo in più per la seconda parte di stagione. Un vincente in un gruppo di giovani, personalità e mentalità al servizio di Stefano Pioli. Ma i precedenti dodici mesi di inattività si sono fatti sentire e l'attaccante croato si è dovuto fermare due volte per dei problemi muscolari.



FUTURO DA SCRIVERE - 158 minuti divisi in 5 partite tra Serie A ed Europa League senza nessun gol all'attivo. I numeri raccolti fin qui da Mario Mandzukic lasciano più di un dubbio sul futuro in rossonero. Il 34 enne centravanti croato ha firmato un contratto fino al prossimo giugno. Il Milan si è riservato un'opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Quest'ultima, però, non è obbligatoria, Paolo Maldini e Frederic Massara prenderanno una decisione solo dopo un'attenta riflessione sul rendimento dell'ex Juve. Ecco perchè queste ultime dieci partite saranno fondamentali per convincere la società ad attivare la clausola concordata a gennaio.