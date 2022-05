Ildel presente continua a lottare per uno scudetto che rappresenterebbe il coronamento di un sogno quasi insperato a inizio stagione ma reso concreto dal lavoro straordinario di giocatori, Pioli e staff tecnico.per continuare a far crescere questo splendido gruppo. E in particolare è il reparto d'attacco che necessita il restyling più importante con un dubbio, due certezze e una strategia già delineata.Molto passerà dal futuro di, sempre più vicino a dire basta con un fisico che ormai non gli permette più di allenarsi con continuità e di essere disponibile e decisivo per più di 20/25 minuti a partita. Saper dire basta non è semplice e non è escluso che possa comunque scegliere di continuare con un ruolo marginale. Le due certezze, invece, sono rappresentate da, che ha ancora un anno di contratto e si è ritrovato a fare il titolare in questa annata, eche ancora non è ufficiale, ma presto lo sarà.Il Milan non si fermerà ad Origi perchél budget c'è, ma difficilmente permetterà di completare tre colpi di livello top per questo se per l'esterno destro offensivo si sta lavorando a profili come quello diè fra trequarti e altro bomber che si dovranno delineare obiettivi incredibilmente duttili (non è un caso che il Milan sia interessato adel Lipsia) oppure dovrà essere fatta una scelta netta verso un altro 9 di spicco (alladel Benfica o alladel Lille). Idee e strategie, il Milan del futuro si sta delineando. Quello del presente, però, dovrà prima trasformare il sogno in realtà.