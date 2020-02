La sessione invernale si è appena conclusa, ma il mercato non si ferma e le squadre cominciano già a studiare le mosse per il mercato estivo. Lo fa il Milan, soprattutto per quanto riguarda gli esterni di centrocampo/attacco: gennaio ha regalato a Pioli il giovane Saelemaekers al posto del partente Suso, ma si valutano nuovi innesti per la prossima stagione. E una pista porta a Cengiz Under, già in orbita rossonera nell'ultima finestra.



PISTA VIVA - Un'idea nata nella seconda metà di gennaio e primi contatti avviati tra Boban e Ramadani, agente del turco, per provare a imbastire l'operazione. Under voleva il Milan, il Milan gradiva Under per la possibilità di impiegarlo come esterno destro in tutti i moduli (4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2). A frenare tutto la Roma, priva dell'infortunato Zaniolo fino al termine della stagione e intenzionata a lasciar partire il turco soltanto a fronte di una ricca offerta: solo abbozzate le ipotesi di scambio con Suso e di inserimento di Juan Jesus nell'affare. Nulla da fare quindi a gennaio, ma a giugno la musica può cambiare: gli ottimi rapporti tra la dirigenza milanista e l'entourage del giocatore lasciano la porta aperta a un nuovo tentativo in estate, da parte sua la Roma non ha chiuso definitivamente la porta a una cessione e le cifre dell'eventuale operazione potrebbero essere riviste al ribasso. Il Milan e Under, un flirt invernale mai del tutto spento e pronto a tornare di moda al termine della stagione.