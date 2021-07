Si comunica ai tifosi che la vendita dei titoli d'ingresso per le nostre gare interne partirà esclusivamente dopo aver ricevuto indicazioni ufficiali e autorizzazioni da parte degli organi governativi competenti. — AC Milan (@acmilan) July 15, 2021

In una nota ufficiale, ilfa chiarezza sulla vendita dei biglietti per la stagione 2021/22:In seguito alla diramazione del calendario di Serie A per la stagione 2021-2022, si comunica ai nostri tifosi che la vendita dei titoli di ingresso per le gare interne di AC Milan partirà esclusivamente dopo aver ricevuto indicazioni ufficiali e autorizzazioni da parte degli organi governativi competenti. Sarà premura di AC Milan di informare i propri tifosi attraverso i canali ufficiali della società.