Il Milan festeggia per la vittoria sul Psg ma non solo. Il 2-1 ai danni dei parigini fa sorridere club, tifosi e casse. Il successo porta nelle casse ben 10.5 milioni di euro tra botteghino (7.719.247 € incassati per 75.649 spettatori) e bonus vittoria (i 2.8 milioni che spettano a chi vince una partita della fase a gironi del torneo).