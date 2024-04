Milan, novità in arrivo sul futuro di Pulisic. Proposto Hojbjerg per il centrocampo

Obiettivo doppia in cifra. Pulisic contro il Lecce andrà alla ricerca del gol numero 10 in campionato con la maglia del Milan. Un traguardo che non aveva mai raggiunto nelle sue precedenti esperienze al Borussia Dortmund e al Chelsea dove si era fermato a quota 9. Pioli potrà finalmente provare un esperimento che aveva in mente dalla scorsa estate: utilizzare il capitano degli USA da trequartista.

Dopo aver rilanciato sia Pulisic che Loftus-Cheek il Milan osserva ancora il mercato in uscita dei club più importanti della Premier League.. Al momento non è però una pista che scalda particolarmente perché il club rossonero si sta concentrando su altri profili come Fofana del Monaco per il ruolo di mediano difensivo.