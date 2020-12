, firmato Franco Baresi. Una leggenda che in 30 anni di Milan ne ha visti passare di campioni e sa riconoscerli. Il tweet pubblicato alla fine della partita contro il Parma dal vice presidente onorario rossonero suona come una sentenza, al momento, inconfutabile. Theo ha riscritto la sua giovane storia che lo descriveva come un talento incompiuto con un carattere piuttosto esuberante fuori dal campo. Ora è diventato, il primo a fare gruppo e a guidare le 3 rimonte da 0-2 in questo avvio contro Verona, Celtic e Parma.- I 95 minuti disputati contro il Parma sono esplicativi di tutto quello che è il motore di Theo Hernandez: è stato il rossonero ad aver inquadrato più volte la porta difesa da Sepe,. Spesso la critica gli rimprovera una fase difensiva ancora da migliorare ma i numeri stagionali raccontano altro.Le sue progressioni sarebbero sanzionate da qualsiasi autovelox per eccesso di velocità. Ma il terzino francese è anche talento altro: progressioni e cross per i compagni a getto continuo.. Dal 2009, giorno della doppietta di Nesta al Chievo Verona, un difensore del Milan non riusciva nell'impresa di scrivere il suo nome ben due volte sul tabellino di una singola partita.Sabato scorso il ct della Francia Didier Deschamps aveva affermato sicuro: "Oggi la lista per l'Europeo è fatta al 100%. Detto questo so bene che da qui a marzo possono succedere tante cose"Rinunciare a quello che è il miglior terzino sinistro del mondo sembra una scelta folle, ma c'è tutto il tempo per ripensarci. Chi, invece, non ha alcun dubbio sulle qualità del classe 1997 è Paolo Maldini. Andò a prenderlo in prima persona a Ibiza sottoponendogli un progetto di quattro anni ( con opzione per il quinto) e un ruolo di primissimo piano.