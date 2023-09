Conto alla rovescia. Mancano dieci giorni a Inter-Milan, ma si respira già aria di derby. La rivalità cittadina coinvolge anche alcune scelte extra-calcistiche. Ad esempio lo sponsor tecnico del club rossonero ha creato una nuova giacca pre-gara per metà nerazzurra, già acquistabile nello shop del sito ufficiale del Milan.



I tifosi non l'hanno presa bene. Il capo ultrà rossonero Luca Lucci ha scritto in una storia su Instagram: "Va bene tutto, ma ora si sta esagerando. Ok terza maglia, ma tutto ha un limite. Siamo il Milan".