Fode Ballo-Toure e il Milan, prove di addio. Il terzino senegalese vorrebbe lasciare il club rossonero negli ultimi giorni di mercato perché chiuso da Theo Hernandez. Nelle ultime ore è tornato alla carica il Galatasaray, che sta spingendo sull’acceleratore per provare a portare a Istanbul l’ex Monaco.



DISTANZA SULLA FORMULA - La trattativa tra Milan e Galatasaray va avanti ma non c’è ancora accordo sulla formula: il club turco spinge per una prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 4 mentre quello rossonero vuole una cessione a titolo definitivo per 5 milioni. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per capire se il Galatasaray deciderà di avvicinarsi alle richieste del Milan: sullo sfondo rimane l’interesse di Nizza e Nottingham Forest.