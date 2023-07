Diversi obiettivi sono stati raggiunti ma per il Milan ci sarà ancora tanto da fare sul mercato. Furlani, Moncada e la sua squadra mercato sono al lavoro per chiudere la trattativa con l’Az per Reijnders. Parallelamente proseguono i discorsi con il Valencia per Musah.



GRANDE DISTANZA - Dopo aver raggiunto un accordo con il centrocampista americano, il Milan sperava di arrivare presto a un’intesa anche con il Valencia. Ma così non è stato perché il club spagnolo non ha accettato la prima offerta da 15 milioni più 2/3 di bonus del club rossonero. La richiesta, infatti, è di 25 milioni di euro.

LA SITUAZIONE - Il Milan non vuole gettare la spugna per Musah e proverà a stabilire un nuovo contatto con il Valencia. Il centrocampista classe 2002 piace tanto ma non sono previste follie pur di arrivare alla fumata bianca. Il club rossonero vuole Musah ma senza superare la soglia dei 20 milioni, bonus compresi. E Iunus, che piace tanto anche a Fulham e Monaco, si augura che il Valencia faciliti il trasferimento in Italia.