Milan, nuova pista per l'attacco: chi è Adejenughure

Stando a quanto riportato da Express Sport,. Protagonista in Cipro con l'U17 austriaca negli scorsi Europei di categoria, l'attaccante di proprietà del Salisburgo, di origini nigeriane, è definito una delle promesse per il futuro della Nazionale, tanto che il CT Ralf Rangnick lo ha definito un profilo dal sicuro talento e di assoluta prospettiva.Allo stato attuale dei fatti,Infatti, anche Borussia Dortmund e Manchester United si sono mostrate interessate per il giovane attaccante dell'U17 austriaca, con i Red Devils che hanno già allacciato i contatti con l'entourage del ragazzo per valutare la fattibilità di un suo trasferimento in Inghilterra, già a partire dalla prossima sessione di mercato.

che gli permette di muoversi con destrezza sia con il pallone fra i piedi, sia in piena area di rigore, giocandosi le sue carte negli scontri aerei. I suoi primi passi nel mondo del palone arrivano grazie alle giovanili del Vienna FC, prima che sia il Rapid ad accorgersi del suo talento e ad aggregarlo alla sua formazione Under 15. Bastano 6 mesi ad Adejenughure per attirare l’attenzione della squadra, attualmente, più importante del panorama austriaco: il Salisburgo. Passo dopo passo, il giovane attaccante classe 2007 passa prima in Under 16 e poi in Under 18, dov’è l’ultima stagione a destare l’interesse dei principali top club europei: nelle 20 partite disputate con la maglia Red Bulls, infatti,