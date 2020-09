I giocatori del Milan saranno presentato con la rappresentazione di animali, per i quali il successo del branco è frutto di lavoro di squadra, rispetto delle regole senza dimenticare l'importanza dell'orgoglio individuale. Questa la campagna adottata dai rossoneri con lo slogan 'ready to unleash' ('pronti a scatenarsi'), volta a sottolineare l'energia dei giovani e la grinta di tutti. E' toccato a Zlatan Ibrahimovic (leone che guida, protegge e supporta il gruppo), è toccato a Brahim Diaz (ghepardo che corre veloce con uno scatto repentino) toccherà anche ai nuovi acquisti: primo fra tutti, evidenzia una nota Ansa, Sandro Tonali, in arrivo dal Brescia.