Florian Thauvin e un futuro ancora tutto da scrivere. Nonostante il pressing del Marsiglia non è ancora arrivato il nero su bianco sul rinnovo del contratto. Ecco perché il Milan continua lavorare su quello che è considerato, al momento, il principale obiettivo per rinforzare la catena di destra del reparto offensivo.



LA CIFRA DEL MARSIGLIA - Il Milan studia il colpo Thauvin a parametro zero. Difficile, allo stato attuale, anticipare un eventuale arrivo a gennaio: il Marsiglia, nonostante un contratto in scadenza a luglio del 2021, chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciarlo partire anticipatamente.



FASE DI RIFLESSIONE - Contatti sempre vivi ma, stando a quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan si è preso una pausa di riflessione. La prima richiesta di Thauvin ha spiazzato il club rossonero: triennale a più di 5 milioni a stagione. Una cifra importante che impone delle valutazioni a 360°: è vero che non vi sarebbe alcun costo del cartellino, ma un ingaggio così alto potrebbe andare ad alterare alcuni equilibri all'interno dello spogliatoio. Frederic Massara ha incassato il gradimento del giocatore, la partita è ancora aperta ma vive una fase di studio. Con la speranza che il Leicester non affondi il colpo e porti a casa Thauvin per la felicità di Rodgers che lo ha espressamente richiesto.