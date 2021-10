Sotto osservazione. Il Milan non molla Yari Verschaeren, talento 21enne in forza all'Anderlecht e nelle prossime settimane potrebbe passare dalle parole ai fatti. Sul giocatore prodotto del settore giovanile de Les Mauve et Blanc ci sono altre squadre, tra le quali il Paris Saint-Germain, Maldini e Massara possono però contare sull'ottimo rapporto con il club belga, con il quale è stato chiuso l'affare Saelemaekers.



DA VALUTARE - I contatti proseguono, il trequartista in grado di giocare anche da esterno d'attacco è costantemente seguito dall'area scouting, che dovrebbe tornare a vederlo nel weekend, nel match di campionato con il Beerschot. In scadenza nel 2024, Verschaeren, primo 2001 a segnare nel campionato belga, ha una valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro. Il Milan prima di formulare un'offerta vuole avere una valutazione completa, di certo il suo profilo è molto gradito a Casa Milan.