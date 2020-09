Proposto, valutato e pronto al sorpasso. ​André Zambo Anguissa è un'idea del Milan, il suo profilo, sponsorizzato nei giorni scorsi ​dall'agente Maxime Nana in un vertice nella sede del club, potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. Il condizionale è d'obbligo perché le gerarchie, in casa Milan, sono ben chiare e definite: la prima scelta rimane Tiemoué Bakayoko, la novità delle ultime ore è la scalata del centrocampista del Fulham, che ha superato Florentino del Benfica e Soumaré del Lille nella classifica delle preferenze rossonere.



NUOVI CONTATTI - Il camerunese classe 1996, rientrato a Londra dopo l'esperienza al Villarreal, è una prima scelta di Parker, che l'ha schierato anche ieri nel ko 4-3 di Elland Road contro il Leeds, ma se dovesse arrivare la chiamata del Milan è pronto a cambiare aria. Per il momento parte in seconda fila, perché il Milan continua a considerare Bakayoko prioritario. Anche oggi vanno registrati contatti con il Chelsea, che ha aperto alla cessione ma vuole un riscatto molto. La trattativa tra i club prosegue, Zambo-Anguissa osserva, da spettatore interessato.