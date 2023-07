Nelle ultime settimane il Milan è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo aver ufficializzato Loftus-Cheek e Romero, ha chiuso anche Pulisic ed è già al lavoro su un altro obiettivo. I rossoneri infatti hanno acceso da tempo i riflettori sul centrocampista olandese dell'Az Alkmaar Tijjani Reijnders: classe '98, è un profilo che piace alla dirigenza e nelle ultime ore i contatti si sono intensificati grazie al lavoro intermediari.



I DETTAGLI - Reijnders è una priorità di Pioli che sta spingendo per averlo. Col giocatore c'è già un accordo verbale per un contratto di quattro anni con ingaggio da 1,8 milioni di euro, l'olandese sarebbe felice di venire in Italia e ache lui sta facendo pressione per far sì che i due club trovino un'intesa. Nel pomeriggio c'è stato un nuovo colloquio tra Milan e Az che ha avvicinato le parti dopo la prima offerta di 15 milioni più bonus respinta al mittente; la richiesta si aggira intorno ai 20, in questi giorni arriverà un nuovo rilancio.



IDEE CHIARE - Reijnders ha totalizzato 7 gol e 12 assist in una stagione chiusa con la ciliegina della convocazione in nazionale per la Nations League. Ha le caratteristiche per diventare la mezz'ala ideale di Pioli: centrocampista moderno box to box, difende, attacca e ha già le idee chiare sul futuro: non ascolterà altre offerte, almeno fino alla fine della settimana. La speranza del ragazzo è che Milan e Az possano trovare presto un accordo; le parti sono al lavoro, e adesso anche più vicine.