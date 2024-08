Milan, nuovo affondo per Fofana: tutte le cifre, parti più vicine all'accordo

Per il Milan l’operazione Youssouf Fofana è entrata ufficialmente nel vivo. Dopo il chiarissimo messaggio dell’allenatore Paulo Fonseca in occasione della conferenza stampa post “Trofeo Berlusconi” di ieri (“Il mediano? E’ Fofana, lo sappiamo tutti”), il club rossonero è passato ai fatti e in queste ore ha riallacciato i contatti col Monaco per provare a raggiungere un’intesa definitiva per il centrocampista classe 1999. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è arrivato un ulteriore rilancio a quota 19 milioni di euro di parte fissa, più uno di bonus facilmente raggiungibile e altri due meno semplici. La formazione del Principato vorrebbe ottenerne 25, ma le sensazioni sono orientate ad un ottimismo crescente.