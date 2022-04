La trattativa sulla quale il Milan sta lavorando per portare in rossonero il centrale del Lille Sven Botman è alle battute finali: come vi abbiamo raccontato passo dopo passo, il difensore olandese e il suo club sono in procinto di accettare l’offerta dei rossoneri da 30 milioni più bonus fino ai 33.



MILAN CALLING – La novità è che quattro giorni fa Paolo Maldini ha contattato gli agenti di Botman per ribadire la volontà del Diavolo di chiudere l’operazione entro breve. Del resto, la qualificazione alla prossima Champions League è ormai una pura formalità, e le risorse necessarie non mancano. Sono attesi importanti aggiornamenti nelle prossime settimane.